Petrol ve doğalgaz ithalatı azaldı

Türkiye kendi enerji kaynaklarına yoğunlaştığı için bu konudaki ithalatında azalama kaydediliyor.

En fazla boru gazı ithalatı, 1 milyar 204 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı

Türkiye'nin doğalgaz (LNG) ithalatı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azalarak 5 milyar 38 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 129 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 908 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğalgaz ithalatı, bu dönemde yıllık bazda yüzde 13,2 azalarak 5 milyar 38 milyon metreküp oldu.

EN FAZLA BORU GAZI İTHALATI RUSYA'DAN

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 204 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 36 milyon metreküple Azerbaycan ve 888 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 1 milyar 227 milyon metreküp ithalatla ilk sırada yer aldı. Cezayir'den 367 milyon metreküp, Ekvator Ginesi ve Moritanya'dan 106'şar milyon metreküp, Trinidad ve Tobago'dan ise 102 milyon metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 21,2 AZALDI

Ülkede toplam doğalgaz tüketimi, kasımda yıllık bazda yüzde 10,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 373 milyon metreküpe geriledi.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi, yüzde 2,6 düşüşle 1 milyar 212 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi ise yüzde 1,5 azalarak 1 milyar 128 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi de bu dönemde yüzde 21,2 azalarak 1 milyar 237 milyon metreküpe indi.

DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı, geçen yılın kasım ayında 5 milyar 421 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğalgaz stokunun 5 milyar 136 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 285 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

HAM PETROLDE EN FAZLA İTHALAT, RUSYA, IRAK VE KAZAKİSTAN'DAN

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kasım 2025'e ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 6,9 azalarak 2 milyon 418 bin 45 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 2,7 artarak 1 milyon 47 bin 169 tona yükseldi. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

İTHALAT AZALDI

Böylece toplam ithalat Kasım 2025'te, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 70 bin 7 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 557 bin 550 tonla Irak ve 424 bin 390 tonla Kazakistan izledi.

Yurt içi benzin satışları Kasım 2025'te, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artarak 431 bin 517 tona yükseldi. Petrol ürünleri satışları yüzde 1,1 artarak 2 milyon 811 bin 639 ton, motorin satışları yüzde 0,6 artarak 2 milyon 237 bin 394 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL PİYASASINDA İHRACAT YÜZDE 1,3 ARTTI

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 1,3 artışla 1 milyon 90 bin 417 tona yükseldi.

Türkiye'nin motorin türleri ihracatı yüzde 54,2 artarak 169 bin 207 ton, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 29,2 artarak 475 bin 509 tona çıktı. Benzin türleri ihracatı yüzde 78,3 azalışla 9 bin 792 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 32,2 azalışla 132 bin 653 ton oldu.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YÜZDE 3,8 AZALDI

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 3,8 düşüşle 3 milyon 85 bin 471 ton olarak kayıtlara geçti.

Havacılık yakıtları üretimi Kasım 2025'te, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,8 azalarak 484 bin 285 ton, motorin türleri üretimi yüzde 19,4 azalarak 1 milyon 273 bin 158 ton ve benzin türleri üretimi yüzde 4 azalarak 389 bin 851 ton olarak gerçekleşti.