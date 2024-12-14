Gümrük cezaları ve fazla mesai zamlandı

AA

Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

CEZA VE FAZLA MESAİ YÜZDE 43,93 ORANINDA ARTIRILDI

Tebliğle, Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 43,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi.

USULSÜZLÜK CEZALARI 1.991 LİRA

Buna göre, kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1.991 lira olacak.

YENİ CEZA VE ÜCRETLER

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 110 lira, diğer işlemler için 259 lira, Türk plakalı kamyonlarda araç başına ihracat için 259 lira, diğer işlemler için 407 lira olarak belirlendi.

PARASAL SINIR KALKTI

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.



