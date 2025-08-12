Gümrük kapılarında bir haftada 1,4 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında; Kapıkule, Esendere ve Mersin Limanı Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen dört farklı operasyonda, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi.

İlgili operasyonlarda, toplam değeri 986 milyon 603 bin TL olan, 1 ton 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne, Esendere ve Mersin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü, sorumluların yakalanarak gözaltına alındığı başarılı operasyonlar; gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, insanımızı bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Olaylarla ilgili soruşturmalar Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

BİR HAFTA İÇİNDEKİ YAKALAMALAR

4 Ağustos - Edirne Kapıkule 422 milyon 133 bin 420 TL değerinde 692 kg esrar

9 Ağustos - Hakkari Esendere 66 milyon 650 bin TL değerinde 31 kg eroin

4 Ağustos - Hakkari Esendere 139 milyon 750 bin TL değerinde 65 kg eroin

9 Ağustos - Mersin 358 milyon 70 bin TL değerinde 587 kg esrar

SON 1 HAFTADA

TOPLAM: 1279 kg esrar - 96 kg eroin

TOPLAM DEĞER: 986 milyon 603 bin 420 TL