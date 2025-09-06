Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamleler geliyor

“2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”na göre, ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenli yürütülmesi, işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve tüketici haklarının korunması amacıyla yıl sonuna kadar yeni uygulamaların devreye alınması planlanıyor.

YERLİ ÜRETİCİYE KORUMA VE VERGİ DÜZENLEMELERİ

Haksız rekabetin önlenmesi ve piyasa dengesinin sağlanması için devam eden en az 14 nihai gözden geçirme soruşturmasının yıl bitmeden sonuçlandırılması hedefleniyor.

Özellikle tarımsal ürünlerdeki gelişmeler yakından takip edilecek; yerli üretim, dış ticaretin seyri ve gıda fiyatları göz önünde bulundurularak gerekmesi halinde gümrük vergilerinde düzenlemeler yapılabilecek.

MISIRDA TARİFE KONTENJANI DAĞITIMI

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık ile yapılan anlaşmalar kapsamında, mısır için aralık ayında tarife kontenjanlarının dağıtımı gerçekleştirilecek.

2022’de devreye alınan Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde 18 ülkeye yönelik finans, standardizasyon, lojistik ve tanıtım alanlarında yürütülen 328 faaliyet yıl içinde sürdürülecek.

SERBEST BÖLGELERDE DİJİTALLEŞME

Stratejik öneme sahip serbest bölgelerde dijitalleşme çalışmaları hız kazanıyor. Bu kapsamda, Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı’nın (SBBUP) mekansal yönetim otomasyonuna uyumu ve veri paylaşımını kolaylaştıracak “SBBUP API” sistemi geliştirilecek.

GÜMRÜKLERDE TEKNOLOJİ ODAKLI YENİLİKLER

Gümrük sahalarında hız ve etkinliğin artırılması için teknolojik çözümler uygulanıyor. Bu kapsamda:

Gümrük Kapıları Saha Analiz Programı ile araç sayıları ve işlem süreleri takip edilecek, pilot uygulama için hazırlıklar tamamlandı.

İç Gümrük Saha Takip Programı ile giriş-çıkış yapan taşıtların takibi sağlanacak.

Tarife Tespitinde Yapay Zeka Projesi başlatıldı. Analiz çalışmaları sürerken, yapay zekâ ile işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Raporun öngördüğü projelerle, dijitalleşme ve yapay zekâ destekli uygulamaların ticareti kolaylaştırması, işlem hızını artırması ve Türkiye’nin rekabet gücünü yükseltmesi bekleniyor.