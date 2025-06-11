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Gümüş, paladyum ve platin yükseldi

Gümüş, paladyum ve platin yükseldi ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde çekiştiği Çin ile müzakere masasına oturması emtia fiyatları üzerinde etkili oldu. Değerli metallerde ise platin öne çıktı.