Gümüş, paladyum ve platin yükseldi
AA

Azalan jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşı riskleri altının yükselişi durdurdu.

Ticaret savaşlarına yönelik azalan belirsizlikler de gümüşün değer kazanmasını sağladı.

Platinde yaşanan arz sıkıntılarının yanında artan talep fiyatlarda sert yükselişe neden oldu.

YÜKSELEN METALLER

Bu gelişmelerle geçen ay ons bazında fiyatlarda altında yatay bir seyir izlenirken, gümüşte yüzde 1,1 paladyumda yüzde 3,1, platinde yüzde 9,4 yükselişler görüldü.

BAZ METALLER POZİTİF SEYRETTİ

Azalan ticaret gerginlikleri ve Çin'in ekonomisini desteklemek için attığı adımlar baz metalleri olumlu etkiledi.

Bakır piyasasında açık olacağına dair öngörüler fiyatların yükselmesine neden oldu.

Çin'in talebinin gücünü koruması da bakır fiyatlarını olumlu etkiledi.

BAKIR, ALÜMİNYUM, KURŞUN, ÇİNKO ARTTI

Mayısta tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar bakırda yüzde 2,4, alüminyumda yüzde 2, kurşunda yüzde 0,5, çinkoda yüzde 2 artarken, nikelde yüzde 0,3 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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