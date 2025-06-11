Gümüş, paladyum ve platin yükseldi

Azalan jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşı riskleri altının yükselişi durdurdu.
Ticaret savaşlarına yönelik azalan belirsizlikler de gümüşün değer kazanmasını sağladı.
Platinde yaşanan arz sıkıntılarının yanında artan talep fiyatlarda sert yükselişe neden oldu.
YÜKSELEN METALLER
Bu gelişmelerle geçen ay ons bazında fiyatlarda altında yatay bir seyir izlenirken, gümüşte yüzde 1,1 paladyumda yüzde 3,1, platinde yüzde 9,4 yükselişler görüldü.
BAZ METALLER POZİTİF SEYRETTİ
Azalan ticaret gerginlikleri ve Çin'in ekonomisini desteklemek için attığı adımlar baz metalleri olumlu etkiledi.
Bakır piyasasında açık olacağına dair öngörüler fiyatların yükselmesine neden oldu.
Çin'in talebinin gücünü koruması da bakır fiyatlarını olumlu etkiledi.
BAKIR, ALÜMİNYUM, KURŞUN, ÇİNKO ARTTI
Mayısta tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar bakırda yüzde 2,4, alüminyumda yüzde 2, kurşunda yüzde 0,5, çinkoda yüzde 2 artarken, nikelde yüzde 0,3 azaldı.
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