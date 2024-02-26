Güney Koreli implant firması Türkiye'ye 15 milyon dolarlık sağlık yatırımına geliyor MegaGen firması, ilk aşamada 15 milyon dolarlık, 5 yıl sonra da 100 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı. MegaGen Implant CEO'su Kwang Bum Park, kendi yatırımlarının ardından global ve diğer Güney Koreli yatırımcıların da Türkiye'ye geleceklerini düşündüğünü dile getirdi.

AA

Türkiye uluslararası yatırım almak için çabalarını artırırken, Güney Koreli bir firmadan önemli bir adım atıldı.

Dünyanın ilk 10 diş implantı üreticisi arasında yer alan Güney Koreli MegaGen firması, Türkiye'ye ilk aşamada 15 milyon dolarlık, 5 yıl sonra ise 100 milyon dolarlık yatırım yapma kararı verdi.

MegaGen, implant yanında diş hekimi koltuğu, görüntüleme sistemleri ve bu alandaki yazılımları da üretiyor. MegaGen, dünyada 120'yi aşkın ülkede faaliyet gösteriyor.

MegaGen Implant CEO'su Kwang Bum Park, yatırım için ABD ve Avrupa'nın mantıklı olabileceğini ancak biz daha fazla gelişime açık olduğu için Türkiye'yi seçtiklerini açıkladı.

"İlk üretim tesisi İstanbul'a kurulacak"

Firma, Güney Kore dışındaki ilk üretim tesisini Türkiye'de İstanbul'a kurma kararı aldı ve buna yönelik çalışmalarını da hızlandırdı.

"Biz Türkiye'yi seçtik"

Kwang Bum Park, firmanın Güney Kore'nin Daegu kentinde yer alan fabrikasında değerlendirmede bulundu. İş yapmak için belirli kararların verilmesi gerektiğini aktaran Park, "Yatırım için ABD ve Avrupa mantıklı olabilirdi ancak biz daha fazla gelişime açık olduğu için Türkiye'yi seçtik." dedi.

Robotik sistem kuracaklar

Park, Kore'de robotik sistemlerle akıllı üretim yapan bir firma olduklarını, İstanbul'a kuracakları fabrikaya da Kore'deki gibi robotik sistem kuracaklarını belirtti.

Ürünler "Made in Türkiye" etiketiyle Avrupa'ya gidecek

Türkiye'deki üretimleriyle farklı ülkelere ve Avrupa'ya da yönelmeyi düşündüklerini vurgulayan Park, şu bilgileri verdi:

Türkiye'de üretimi sağlayıp 'Made in Türkiye' etiketiyle ürünlerimizi Avrupa'ya göndermek gibi bir hayalimiz var. Türkiye, medikal turizmde oldukça meşhur bir ülke olduğu için Avrupa ve yurt dışından birçok hasta geliyor, bu hastalarla da ürünlerimizi duyurabileceğimizi düşünüyoruz."

"İlk aşamada 15 milyon dolarlık başlangıç yatırımı yapacağız"

Park, Türkiye'de ilk olarak bir üretim bandıyla yatırıma başlayacakları bilgisini vererek, şöyle devam etti:

Türkiye'ye ilk aşamada 15 milyon dolarlık başlangıç yatırımı yapacağız. İlerleyen dönemde yatırımın karşılığı alındıkça daha fazla yatırım yapıp iş büyütülecek. Bu üretim bandında sonuçlar alındıkça büyümek istiyoruz. Türk devletinin desteklerinden faydalanarak daha büyük bina kurup, üretim bandını çoğaltıp her şeyi daha çok büyütmek hayalimiz. Çok daha büyük bir fabrika için 5 sene gibi bir sürenin ardından daha büyük yatırımlar yapmayı planlıyoruz. O zaman muhtemelen 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacaktır. Bu üretim tesisimizde dünyanın farklı yerlerinden gelecek diş hekimlerine eğitimler de verilecek.

"İhracata da başlayacağız"

Türkiye'den İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerine de yönelme planları olduğunu bildiren Park, 5 yıllık üretim planının yarısında gelindiğinde ihracata başlamayı hedeflediklerini şöyle anlattı:

Türkiye, iş bağlantısı kurmak için çok önemli bir ülke. Asya şirketlerinin bağlantı kurma eksikliği var. Türkiye üzerinden bağlantı kurup beraber başka yerlerde iş yapmak da istiyoruz. Biz Türkiye'deki şirketlere rakip olarak gelmek istemiyoruz. Biz teknik bilgi ve birikimimizi paylaşıp ülkedeki kalite ve standartların artırılmasına katkı sağlayabiliriz. Türkiye'deki ürün kalitemiz de Güney Kore'deki ile aynı olacak. Beraber güzel sonuçlar alabiliriz.

"Vergiye önem veriyoruz"

Park, vergi gibi devletle ilişkiler ile çalışanlara karşı sorumluluk gibi konulara çok önem verdiklerini belirterek, Türkiye'deki yatırımlarını tamamlamaları için bazı izin ve işlem süreçlerinin hızlandırılmasını talep etti.

"Daha fazla Güney Kore şirketi gelecek"

Şimdiden MegaGen'in yatırımını izleyerek Türkiye'ye yatırım planı yapan Güney Koreli firmalar olduğuna işaret eden Park, şöyle konuştu:

Daha fazla Güney Kore şirketinin Türkiye'ye gelip yatırım yapıp büyüyeceğini düşünüyorum. Türkiye'ye şu anda yapılan yatırımlar da sürekli büyüyor. Bizim ardımızdan global ve Güney Koreli yatırımcıların Türkiye'ye geleceklerini düşünüyorum.

"AR-GE'ye çök önem veriyoruz"

Park, dental pazarda dünyada 8'inci sırada yer aldıklarını, 2030'a kadar hedeflerinin 3. sıraya yükselmek olduğunu vurguladı. Sadece implant alanında değil, dental ve sağlık alanında da daha fazla inovasyon yapıp, yapay zekanın kullanıldığı dijital ürünler oluşturup farklı alanlara yönelmek istediklerini dile getiren Park, bu alanda AR-GE'ye de çok önem verdiklerini söyledi.

Park ile MegaGen Türkiye CEO'su Cem Dergin ve diğer şirket yöneticileri, Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik anıtına çiçek bırakan Park ve Dergin, saygı duruşunda da bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)