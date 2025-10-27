Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatında artış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, bölgeden 2025'in Ocak-Eylül döneminde 178 ülkeye toplam 2 milyar 611 milyon 220 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu ihracatın 786 milyon 634 bin dolarlık kısmı, Afrika ülkelerine gerçekleştirildi.

İhracat yapılan ülkelerin başında, yüzde 29,5 artış ve 165 milyon 483 bin dolarla Cibuti, yüzde 59,3 artış ve 92 milyon 662 bin dolarla Gana, yüzde 178,6 artış ve 63 milyon 411 bin dolarla Sudan yer aldı.

GIDA VE LOJİSTİK ALTYAPISI STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırmak amacıyla inovasyona dayalı ihracat modeliyle sürdürülebilir büyüme sağladıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gıda alanındaki güçlü üretim ve lojistik altyapısı, bölgesel ticaretteki konumunu daha da stratejik hale getiriyor. Ülkemizin bu alandaki etkin rolünü korumasını sağlayan unsurların başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü geliyor. Sektörümüzün iç piyasada fiyat istikrarını destekleyen, dış pazarlarda ise ülkemizin güvenilir tedarikçi kimliğini güçlendiren bir yapısı var."