Güneydoğu'nun hububat ihracatı 6 aydı yüzde 8,7 arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yılın ilk yarısındaki performansı açıklandı.

Yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre bölgeden yapılan hububat ihracatı yüzde 8,7 artarak 1 milyar 762 milyon 472 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'dan ocak-haziran döneminde 2 milyon 188 bin 698 ton hububat ihracatı gerçekleştirildi.

DEĞER VE MİKTARDA ARTIŞ ELDE EDİLDİ

Böylece, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 8,7, miktarda da yüzde 3,9 artış yaşandı.

GÜNEYDOĞU'DA EN FAZLA İHRAÇ YAPAN SEKTÖR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu'da yılın ilk yarısında en fazla ihracat yapan sektör olmayı sürdürdüklerini belirtti.

BÖLGENİN İHRACATININ YÜZDE 30'U

Güneydoğu'nun 5,8 milyar dolara yaklaşan 6 aylık toplam ihracatının yüzde 30'dan fazlasını hububat sektörünün gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kadooğlu, Gaziantep'in hububat ihracatının yılın ilk yarısında yüzde 6,6 artışla 1,5 milyar dolara ulaştığını ve bölgedeki hububat ihracatının yüzde 80'den fazlasının buradan yapıldığını bildirdi.