Güvensiz ürünler yasaklanıyor ve toplatılıyor

Özel Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit-tağşiş ve sağlıksız gıdalar listesi gibi Ticaret Bakanlığı'nın da Güvensiz Ürün Bildirimi (GÜBİS) sitesi var.

Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanıyor ve toplanma kararı veriliyor.

Bu portala son eklenen ürüne bakıldığında Yiyecek Taklidi Ürünlerin (Mıknatıslı Ürünler) germe sonucunda mıknatıs ve sünger kısımlarda ayrılma ve kopmalar sonucu küçük parçalar oluştuğu bildirilmiş.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN BOĞULMA RİSKİ

Markasız olan bu ürünün oluşan parçaları 36 aydan küçük çocuklar için boğulma riski taşıdığı beyan ediliyor.

Bir diğer yiyecek taklidi ürünlerin (Dekoratif Eşyalar) üzerinde yer alan üzüm taneleri kopmuş küçük parçalardan oluştuğu için yine 36 aydan küçük çocuklar için boğulma riski taşıdığı bilgisi veriliyor.

ÇAMAŞIR SUYU TOPLATILDI

Yakın zamanda da zincir marketlerde satışa sunulan bir çamaşır suyunda dokunsal uyarı ve çocuk emniyeti kapatma düzeneğinin bulunmadığı aktarıldı.

Söz konusu ürünün, çocuklar için herhangi bir mekanizma barındırmaması nedeniyle yüksek yerlerde saklanmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olabileceğe dikkat çekildi.

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