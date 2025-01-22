Etli ekmeğe deri, peynire nişasta, sucuğa ve kağıt kebabına kanatlı eti kattılar

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 14 yeni ürün katıldı. Listedeki ürün sayısı 923'e çıktı.

Listeye yeni katılan ürünlerin tespit edildiği şehirler; Trabzon, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul, Kayseri ve Konya oldu.

GÜVENEREK YENEN ÜRÜNLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYOR

İstanbul'da yaşayanlar Trabzon'a, Mersin'e Afyonkarahisar'a, Kayseri ve Konya'ya gittiğinde organik ve yöresel ürünlerin tadına bakmak, en doğal ürünleri sağlıkla tüketmek ister.

Ancak Bakanlık listeleri yayınladıkça yöresel ürün ismi altında "en hakiki" diyerek hileli ürünlerin bu illerde görmekten üzüntü duyuluyor.

Tek tırnaklı ve domuz eti gibi hilelere de rastlanan listede her ayrıntı mide bulantan cinsten.

İNSANLIK DIŞI UYGULAMA

Daha fazla kâr etmek için etli ekmek iç harcında hem kanatlı eti ve deri dokusu hem de sakatat (taşlık) tespit edilmesin esnaflıkla, ticaretle insanlıkla açıklanabilir gibi değil.

Ve bu tespit etli ekmeğin merkezi Konya'daki 4 firmada da tercih edilmiş.

HANGİ ÜRÜNLERDE TAĞŞİŞ YAPILDI

Listeye yeni katılan ürünlerin adı / Yapılan taklit ve tağşiş türü

Telli peynir / Bitkisel yağ tespiti - nişasta tespiti

Tam yağlı taze kaşar peyniri / Yağ oranını düşük olması

Işıl işlem görmüş piliç sucuk / Mekanik ayrılmış kanatlı eti

Dana kıyma / Kanatlı eti - sakatat (taşlık) tespiti

Dana sucuk / Kanatlı eti tespiti

Etli ekmek iç harcı / Deri dokusu - kanatlı eti - sakatat (baş eti) tespiti

Kağıt kebabı / Kanatlı eti tespiti - sakatat (taşlık-baş eti-kalp) tespiti

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN