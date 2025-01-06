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Haftanın ilk gününde piyasalar! 6 Ocak'ta altın, döviz, Bitcoin, Brent petrol fiyatları

Haftanın ilk gününde piyasalar! 6 Ocak'ta altın, döviz, Bitcoin, Brent petrol fiyatları Döviz yatay, altın, Brent petrol düşüşte, Bitcoin ise yükselişe geçti. Gram altın, güne 2 bin 992 liradan, dolar ise 35,3613 liradan başladı.