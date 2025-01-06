Haftanın ilk gününde piyasalar! 6 Ocak'ta altın, döviz, Bitcoin, Brent petrol fiyatları
AA & Ensonhaber

2025'in ilk haftasında Borsa İstanbul'daki yükseliş dikkati çekerken altında dalgalanma ve dolar/TL'de ise yükselişler görülüyor.

Piyasaların gözü, ABD'de Donald Trump'ın göreve geleceği 20 Ocak gününe odaklandı.

Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 633 dolardan başladı.

ALTIN

Gram altın: 2 bin 992 lira

Çeyrek altın: 5 bin 74 lira

Cumhuriyet altın: 20 bin 674 lira

Tam altın: 20 bin 296 lira

Yarım altın: 10 bin 148 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla 35,3560'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,3613 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,3613 lira

Euro: 36,5192 lira

Sterlin: 44,0649 lira

BRENT PETROL

Çin'deki imalat sanayi aktivitesindeki belirsizliğin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 düşüşle 76 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazancıyla 10.075,17 puandan tamamladı.

Bugünkü açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,75 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.108,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BITCOIN

Kripto para birimleri arasında en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 1,16 ve 1.145,3 dolar artışla 99.600,4 dolara yükseldi.

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Aslı Didari
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