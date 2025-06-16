Haftanın ilk gününde altın, döviz, Borsa, Brent petrol fiyatları

AA & Ensonhaber

Piyasalarda gün ortasına bakıldığında; uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 144,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,3992 liradan, euro 45,6571 liradan satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 39,3992 lira

Euro: 45,6571 lira

Sterlin: 53,6811 lira

ALTININ ONSU

Uluslararası piyasalarda altının onsu, yüzde 0,6 azalışla 3 bin 419 dolarda bulunuyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 331 lira

Çeyrek altın: 7 bin 345 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 927 lira

Tam altın: 29 bin 381 lira

Yarım altın: 14 bin 693 lira

BORSA İSTANBUL

Cuma günü 9.311,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,14 puan azalışla 9.308,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,40 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 9.307,48 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 9.307,48 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.218,78, en yüksek 9.347,37 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,5, mali endeks yüzde 0,3, hizmetler endeksi yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 48'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Akbank oldu.

BRENT PETROL

Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,1 düşüşle 72,8 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, (Yüzde 1,72) 1.807,2 dolar artışla 106 bin 772,6 dolardan işlem görüyor.