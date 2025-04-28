Haftanın ilk gününde piyasalar: Altın düşüşte, döviz yatay
Haber Merkezi

Bir süredir ABD'nin korumacı ticaret politikası ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde seyreden altının ons fiyatı, müzakere iyimserlikleri ve yatırımcıların kâr realizasyonlarının etkisiyle cuma günü yüzde 1 azalışla 3 bin 319 dolardan günü tamamladı.

ONS ALTIN 3 BİN 293 DOLARDA

Yeni haftaya da düşüşle başlayan altının ons fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 293 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 69 lira

Çeyrek altın: 6 bin 901 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 123 lira

Tam altın: 27 bin 610 lira

Yarım altın: 13 bin 805 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 38,4270'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4467 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 38,4467 lira

Euro: 43,699 lira

Sterlin: 51,3784 lira

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Aslı Didari
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