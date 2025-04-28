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Haftanın ilk gününde piyasalar: Altın düşüşte, döviz yatay

Haftanın ilk gününde piyasalar: Altın düşüşte, döviz yatay ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirmiş, sonrasında piyasalar pozitif seyir izleyince altında geri çekilmeler yaşanmıştı. Bu şartlarda ons altın 3 bin 500 dolardan 3 bin 293 dolara geriledi. Gram altın ise bugün 4 bin 69 lirada.