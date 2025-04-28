Haftanın ilk gününde piyasalar: Altın düşüşte, döviz yatay

Bir süredir ABD'nin korumacı ticaret politikası ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde seyreden altının ons fiyatı, müzakere iyimserlikleri ve yatırımcıların kâr realizasyonlarının etkisiyle cuma günü yüzde 1 azalışla 3 bin 319 dolardan günü tamamladı.
ONS ALTIN 3 BİN 293 DOLARDA
Yeni haftaya da düşüşle başlayan altının ons fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 293 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Gram altın: 4 bin 69 lira
Çeyrek altın: 6 bin 901 lira
Cumhuriyet altını: 28 bin 123 lira
Tam altın: 27 bin 610 lira
Yarım altın: 13 bin 805 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 38,4270'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4467 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 38,4467 lira
Euro: 43,699 lira
Sterlin: 51,3784 lira
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