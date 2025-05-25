Haftanın kazandıranı altın oldu

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Yatırım performansında altın, zirvedeki yerini korudu.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.326,14 puanı ve en yüksek 9.683,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,23 altında 9.356,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,85 artışla 4 bin 196 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,80 yükselişle 28 bin 363 liraya çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 196 lira

Çeyrek altın: 7 bin 117 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 996 lira

Tam altın: 28 bin 468 lira

Yarım altın: 14 bin 234 lira

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 640 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,84 artarak 7 bin 28 liraya yükseldi.

DÖVİZ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 artarak 39,0310 liraya, euro da yüzde 1,69 artışla 44,1660 liraya çıktı.

FON VE YATIRIM ARAÇLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,46 ile "kıymetli maden" fonları oldu.