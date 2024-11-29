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Haftanın son iş gününde, altın ve döviz yükselişte

Haftanın son iş gününde, altın ve döviz yükselişte Ons altın 2 bin 663 dolardan işlem görürken, yurt içinde gram altın 2 bin 971 liraya çıktı. Döviz fiyatlarında da sınırlı artışlar görülüyor. Dolar/TL 34,7057 liradan işlem görüyor.