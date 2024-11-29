Haftanın son iş gününde, altın ve döviz yükselişte

Son bir haftada dar bantta hareket eden altının ons fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 1 yükselişle 2 bin 633 dolardan alıcı buluyor.
Haftanın son işlem gününde yurt içinde gram altın 2 bin 971 liraya yükseldi.
ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde İstanbul'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 971 lira
Çeyrek altın: 5 bin 39 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 536 lira
Tam altın: 20 bin 159 lira
Yarım altın: 10 bin 81 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 34,6000'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 34,7057'den işlem görüyor.
Dolar: 34,7057 lira
Euro: 36,7290 lira
Sterlin: 44,0084 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamladı.
BRENT PETROL
Emtia tarafında Brent petrolün varil fiyatı, OPEC+ toplantısının 5 Aralık'a ertelenmesinin ardından yüzde 0,1 artışla 72,7 dolara yükseldi.
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