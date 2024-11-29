Haftanın son iş gününde, altın ve döviz yükselişte
AA & Ensonhaber

Son bir haftada dar bantta hareket eden altının ons fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 1 yükselişle 2 bin 633 dolardan alıcı buluyor.

Haftanın son işlem gününde yurt içinde gram altın 2 bin 971 liraya yükseldi.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde İstanbul'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 971 lira

Çeyrek altın: 5 bin 39 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 536 lira

Tam altın: 20 bin 159 lira

Yarım altın: 10 bin 81 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 34,6000'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 34,7057'den işlem görüyor.

Dolar: 34,7057 lira

Euro: 36,7290 lira

Sterlin: 44,0084 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Emtia tarafında Brent petrolün varil fiyatı, OPEC+ toplantısının 5 Aralık'a ertelenmesinin ardından yüzde 0,1 artışla 72,7 dolara yükseldi.

ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar