Haftanın son gününde piyasalar! Altın, döviz, Bitcoin

AA

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti.

Bu karar beklentiler dahilinde geldiği için piyasalarda dalgalanmaya neden olmadı.

ONS ALTIN

Yurt dışında altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 909 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde ise altın fiyatları şöyle oldu:

Gram altın: 3 bin 417 lira

Çeyrek altın: 5 bin 796 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 613 lira

Tam altın: 23 bin 184 lira

Yarım altın: 11 bin 592 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yatay seyrederek 36,4030'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 36,4910 seviyesinden işlem görüyor.

Döviz: 36,4967 lira

Euro: 39,5159 lira

Sterlin: 47,0695 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 69,3 dolardan başladı.

BITCOIN

Kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören Bitcoin, 100 bin doların altında seyretmeye devam ediyor. Para durumu şu anda 87 bin 988,7 dolarda.



