Haftanın son gününde piyasalar! Altın, döviz, Bitcoin

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti.
Bu karar beklentiler dahilinde geldiği için piyasalarda dalgalanmaya neden olmadı.
ONS ALTIN
Yurt dışında altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 909 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde ise altın fiyatları şöyle oldu:
Gram altın: 3 bin 417 lira
Çeyrek altın: 5 bin 796 lira
Cumhuriyet altını: 23 bin 613 lira
Tam altın: 23 bin 184 lira
Yarım altın: 11 bin 592 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yatay seyrederek 36,4030'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 36,4910 seviyesinden işlem görüyor.
Döviz: 36,4967 lira
Euro: 39,5159 lira
Sterlin: 47,0695 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 69,3 dolardan başladı.
BITCOIN
Kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören Bitcoin, 100 bin doların altında seyretmeye devam ediyor. Para durumu şu anda 87 bin 988,7 dolarda.
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