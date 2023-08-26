Hakem Kurulu'nun memur zam oranı için ilk toplantısı başladı Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki maaş zam oranının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde, Hakem Kurulu'nun ilk toplantısı başladı. Kurul ay sonuna kadar kanarını açıklayacak.

ensonhaber.com

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinde maaş zam oranında anlaşma sağlanamamıştı.

Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Hakem Kurulu devreye girmişti.

Toplantalarda aktif rol oynayan yetkili konfederasyon Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na dün başvuru yapmıştı.

Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istemişti.

Ay sonuna kadar zam oranına karar verilecek

Kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi var.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

Kuruldaki isimler

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

Kamu İşveren Heyeti'nin maaş zam oranı teklifi

Kamu İşveren Heyeti, 17 Ağustos'ta teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.