Halı sektörünün öncüsü Gaziantep

AA

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerine göre, Türkiye'den geçen yıl yapılan 2 milyar 867 milyon 477 bin dolarlık halı ihracatının yüzde 68,7'sini Gaziantepli üreticiler gerçekleştirdi.

Güneydoğu'dan, 143 ülke ve serbest bölgeye toplam 1 milyar 945 milyon 865 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

MAKİNE HALILARI BİRİNCİ

En fazla ihracat, 1 milyar 677 milyon 542 bin dolar ile makine halılarında gerçekleştirilirken, bunu sırasıyla 247 milyon 939 bin dolar ile tüfte halılar ve 17 milyon 619 bin dolar ile el yapımı halılar izledi.

GAZİANTEP EN ÇOK İHRACAT YAPAN ŞEHİR

Halı sektöründe Türkiye'nin öncü şehri Gaziantep, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 oranında artırırken, Güneydoğu'nun ihracatında ise yüzde 5'lik bir artış kaydedildi.

ABD EN FAZLA HALI ALAN ÜLKE

Güneydoğu'dan en fazla halı ihracatı, 566 milyon 327 bin dolar ile ABD'ye yapılırken, 205 milyon 856 bin dolar ile Suudi Arabistan ikinci sırada yer aldı.

Bir önceki yıla göre ihracatın yüzde 42,5 oranında arttığı Irak'a ise 200 milyon 104 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

"DÜNYANIN NERESİNE GİDERSENİZ GİDİN GAZİANTEP HALISINI GÖREBİLİRSİNİZ"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli halı üretim merkezlerinden biri olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: