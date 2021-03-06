Hamamlar açıldı, Bursa'da vatandaş kese ve masaja koştu

Bursa'da hamam kültürü çok gelişmiş olduğu için vatandaşlar 3 aydır kapalı olan hamamların açılmasını dört gözle bekliyordu. Yasak kalkınca hamamlara koşanlar masaj yaptırdı.

Bursa'da yasakların kalkmasıyla birlikte hamamlar açıldı, hamamı özleyen vatandaşlar masaj yaptırarak 3 ayın yorgunluğunu attı.

Koronavirüs yasakları dolayısıyla 3 aydır kapalı olan hamam ve SPA'larda yasaklar Bursa'da kalktı. 3 aydır hamam ve SPA'ya gidemeyen vatandaşlar soluğu buralarda aldı.

BURSA’DA HAMAM KÜLTÜRÜ YOĞUN

Hamam kültürünün yoğun olduğu Bursa'da vatandaşlar hamamlara koştu. SPA merkezlerine giden vatandaşlar, köpük banyosu yapıp kese attırdı. Buhar odası ve saunaya girmeyi de ihmâl etmeyen vatandaşlar masaj yaptırarak 3 ayın yorgunluğunu attı. SPA merkezi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine hizmet veriyor.

“HAMAMLAR 3 AY KAPALI KALDI”

Vatandaşların hamam ve SPA'yı özlediğini belirten özel bir SPA merkezinin işletme müdürü Uğur Kaya, "Koronavirüsün ikinci dalgasıyla birlikte gelen yasaklarla işletmemiz 3 ay kapalı kaldı. 3 ay sonra tekrar hizmet vermeye başladık. Vatandaşlar hamam ve spa'yı özlemiş.

KÖPÜK VE MASAJ

Buraya gelerek en çok köpük ve masaj yaptırmak istiyorlar. Köpük banyosu, sauna, buhar odası, masaj ve havuz hizmeti veriyoruz. 3 aydır hamama gidemeyen vatandaşlar buraya gelerek 3 ayın yorgunluğunu atıyor." dedi.