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Hull City, 3 kez geriye düştüğü maçta, Ipswick Town'la berabere kaldı

Hull City, 3 kez geriye düştüğü maçta, Ipswick Town'la berabere kaldı Hull City, Ipswick Town'a karşı 3 kez geriye düştüğü maçta beraberliği elde etti. Hull City böylece play-off umutlarını son haftaya taşımış oldu.