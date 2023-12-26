Hasat başladı! Türkiye’nin portakal üretiminin yarısı Doğu Akdeniz'den Türkiye'de yılda yetişen 1 milyon 300 bin ton portakalın yarısı Doğu Akdeniz'deki illerden sağlanıyor. Buradaki üretimin yüzde 20'si ihracata gidiyor.

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İHA

C vitamini açısından en yüksek içeriğe sahip turunçgillerin hasat zamanı başladı.

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinin bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde portakal hasadı, aralık ayı itibarıyla başladı. Aralık ayında başlayan hasat, mayıs ayının ortalarına kadar devam ediyor.

Ülke genelinde üretilen yaklaşık 1 milyon 300 bin ton portakalın yarısı Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş’taki bahçelerde yetiştiriliyor.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Bölgesi'nde hasat sezonu başlayan ve 650 bin ton civarında üretimi yapılan portakalın yüzde 80’i iç piyasaya, yüzde 20’si ise ihracata gönderiliyor.

Portakallar bahçede 5 TL civarında alıcı buluyor

Diğer illerde olduğu gibi Mersin’de de onlarca dönüm bahçede yetiştirilen farklı cins portakallar, bahçede 5 TL civarında alıcı bularak iç ve dış piyasaya gönderiliyor.

Bölgede 8 farklı cins portakal üretimi yapılıyor

Mersin Erdemli’de bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde de yaklaşık 200 dönüm alanda 8 farklı cins portakal üretimi yapılarak, Ar-Ge çalışması yapılıyor.

"Portakalların yüzde 20’si ihracata gidiyor"

Enstitüde yaklaşık 200 dönüm portakal bahçesi olduğunu belirten Ünlü, Türkiye'de üretilen portakalların yaklaşık yüzde 20’sinin ihracata gittiğini, geri kalanının da iç piyasada tüketildiğini aktardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)