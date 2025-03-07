Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yeni sanayi alanları

AA

Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş şehirlerinde bazı bölgelerin sanayi alanı olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Hatay'daki bazı bölgeler, "Arsuz Alakop Sanayi", "İskenderun Nardüzü Sanayi", "Hassa Akbez Sanayi", "Kırıkhan Sanayi", "Antakya Mansurlu Sanayi" ve "Samandağ Uzunbağ Sanayi" alanları olarak belirlendi.

Ayrıca, Adıyaman'ın Merkez ilçesindeki bölgenin "Karadağ Sanayi Alanı", Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bölgenin de "Elbistan Sanayi Alanı" olmasına karar verildi.

YENİ SANAYİ SİTELERİ

Hatay'da:

"Arsuz Alakop Sanayi", "İskenderun Nardüzü Sanayi", "Hassa Akbez Sanayi", "Kırıkhan Sanayi", "Antakya Mansurlu Sanayi" ve "Samandağ Uzunbağ Sanayi"

Adıyaman'da:

"Karadağ Sanayi Alanı",

Kahramanmaraş'da:

"Elbistan Sanayi Alanı"