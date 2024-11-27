HAVELSAN, Hindistan'da ilk sivil havacılık simülatörü ihracatına imza arttı

AA

Türkiye, savunma sanayiinde üretimde ve ihracatta önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

HAVELSAN da Fransa merkezli, pilot eğitimi ve simülasyon mühendisliği çözüm şirketi Simaero ile yakında açılacak Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi Eğitim Merkezi için A320 NEO Simülatörü teslim etmeye yönelik anlaşmaya vardı.

HİNDİSTAN'DA İMZALAR ATILDI

Yeni Delhi'deki törende, anlaşmaya, Simaero Hindistan Genel Müdürü Khushbeg Jattana ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar birlikte imza attı.

Simaero'nun Yeni Delhi'deki ilk havacılık eğitim tesisi, 2025'in başlarında açılacak ve yakın gelecekte 8 tam uçuş simülatörüne ev sahipliği yapacak.

A320 NEO SİMÜLATÖRÜ 2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE HAZIR OLACAK

HAVELSAN'ın sağlayacağı simülatör, 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar eğitime hazır olacak.

Tesis, Hindistan ve Güney Asya'da simülatör eğitimi için bir merkez olacak.

HİNDİSTAN'DAN GÜÇLÜ TALEP VAR

Hindistan'ın gelecek 20 yıl içinde A320 NEO gibi 1770 dar gövdeli uçağa ihtiyaç duyacağı öngörülüyor ve bu durum hem mevcut hem de gelecekteki pilotları eğitmek için tam uçuş simülatörü kapasitesine olan önemli bir talebi beraberinde getiriyor.

HAVELSAN üretimi A320 NEO cihazı, grubun 30'dan fazla aktif tam uçuş simülatöründen oluşan büyüyen küresel filosuna katkıda bulunacak.

"HAVA YOLU ENDÜSTRİSİ ESKİ GÜCÜNE KAVUŞUYOR"

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse yarı yarıya azalan hava yolu endüstrisinin pazar büyüklüğünün, eski gücünü yakalamaya başladığını söyledi.

Bazı öngörülere göre, 2037 yılında hava yolcu trafiği bakımından Hindistan'ın 572 milyon tahmini yolcu sayısıyla dünyanın en büyük 3. pazarı olma konumunu güçlendirerek koruyacağına işaret eden Nacar, dünya sivil havacılık pazarını salgın etkisinden kurtaracak en önemli unsurlardan birinin, Hindistan'ın pazardaki gücü olduğunun bu rakamlardan görüldüğünü dile getirdi.

"HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

Nacar, "Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok hava yolu şirketine ve eğitim merkezine teslim ettiğimiz EASA Level D Sertifikalı simülatörlerle havacılık sektörünün gelişimine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz." diyerek, şöyle konuştu:

2023 yılında 5 milyar dolar seviyesinde olan küresel uçuş simülatörü pazar büyüklüğünün 2032 yılına kadar 8 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük 10 simülatör üreticisi arasında gösterilen HAVELSAN da gelişen ve sürekli değişen bu pazar dinamiklerine, teknolojisiyle ve yatırım vizyonuyla da hazır şirketler arasında yer alıyor. Uçuş simülatörlerimizde Karma Gerçeklik (MR), Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) gibi teknolojileri kullanıyor, yapay zeka destekli simülasyon çözümlerimizle teknolojide çağın gereklerini yerine getiriyoruz.

"HİNDİSTAN'DAKİ HAVACILIK SEKTÖRÜ BÜYÜYOR"

Simaero Hindistan Genel Müdürü Khushbeg Jattana, Hindistan'ın havacılık sektörünün, artan bölgesel bağlantı ve Airbus A320 uçak ailesi gibi tek koridorlu uçaklara yönelik rekor siparişlerin etkisiyle benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadığını söyledi.

Jattana, ilk A320 NEO tam uçuş simülatörünün Delhi tesisinde tanıtılması için HAVELSAN ile yaptıkları ortaklığın, ülkede hızla artan pilot eğitim talebini karşılama taahhüdünün ilk adımı olacağını belirtti.