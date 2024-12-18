Hazar üzerinden taşınan yük 11 ayda yüzde 63 arttı

AA

Hazar Denizi üzerinden taşınan yük hacmindeki antış dikkati çekiyor.

Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru, istikrarlı bir şekilde büyüyor.



Orta Koridorun kilit güzergahlarından Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacmi 11 ayda yüzde 63 artarak 4 milyon tonu aştı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde söz konusu koridorla Hazar Denizi üzerinden taşınan yük hacmi yüzde 63 artarak 4 milyon tonu aştı.

2023’te taşınan yük hacmi 2,76 ton olmuştu.

KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ

Konteyner taşımacılığı ise bu yılın ocak-kasım döneminde 2,6 kat artarak 50,5 bin TEU'ya (yirmi ayak eşdeğer birimi) ulaştı.

2024 yılında altyapısının geliştirilmesi ve güzergahın işlevselliğinin genişletilmesi amacıyla Trans Hazar Taşımacılık Koridoru Koordinasyon Merkezi de faaliyete geçmişti.

ORTA KORİDORUN GÜCÜ

Böylece Hazar Denizi'nin yer aldığı Orta Koridor'un rekabet gücünü artıracak ve Avrupa ile Asya arasındaki teslimat süresini 15 güne indirilmesine olanak tanıyacak olan bu yeni platformda, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Çin başta olmak üzere pek çok küresel şirket aktif olarak yer alıyor.

Orta Koridor olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru, Çin ile Avrupa ülkelerini Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden birbirine bağlıyor.