Hazine 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 1 milyar 469 milyon 11 bin lira tutarında 18 Aralık 2024 valörlü, 16 Aralık 2026 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

SATIŞ TUTARLARI BİLGİSİ

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.