Hazine 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirdi

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan ihraç sonucuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiği ve 5,5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

İHRAÇ TUTARI 26 KASIM'DA ÖDENECEK

Sertifikanın kira oranının yüzde 6,5, getiri oranının yüzde 6,55 olduğu belirtilen açıklamada, ihraç tutarının 26 Kasım'da hesaplara gireceği ifade edildi.

İHRACA TALEP YAPAN ÜLKELER

Açıklamada, ihraca 135 yatırımcının, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı talep gösterdiğine işaret edilerek, kira sertifikasının yüzde 66'sının Orta Doğu, yüzde 15'inin Birleşik Krallık, yüzde 9'unun ABD, yüzde 6'sının Türkiye, yüzde 3'ünün diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1'inin Asya'daki yatırımcılara satıldığı bildirildi.

"ÜLKE RİSK PRİMİNDE İYİLEŞME ÖN FİNANSMAN SAĞLANMASINDA ETKİLİ"

Kira sertifikası ihracıyla, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 11,1 milyar doları nakit finansman olmak üzere toplam 13 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: