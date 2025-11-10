Hazine, 34,1 milyar liralık bono ihalesi düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün gerçekleştirdiği bono ihalesinde 7 ay (217 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 38,25, bileşik faiz yüzde 41,13 oldu.

Nominal teklifin 82 milyar 88,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 27 milyar 927,4 milyon lira, net satış 22 milyar 741,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

KAMUDAN GELEN TEKLİF KARŞILANDI

Kamudan gelen 3 milyar 75 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 528,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8,3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 34 milyar 116,9 milyon lira borçlanmış oldu.

HAZİNE YARIN İKİ İHALE GERÇEKLEŞTİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atılacak.