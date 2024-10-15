Hazine, eylül ayı bütçe dengesini açıkladı

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, eylül ayı bütçe dengesi açıklandı.

Buna göre, 2024 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 932 milyar 68 milyar TL, bütçe gelirleri 831 milyon 603 milyon TL ve bütçe açığı 100 milyar 5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 783 milyar 4 milyon TL ve faiz dışı fazla ise 48 milyar 2 milyon TL oldu.

BÜTÇE DENGESİ

2024 yılı Eylül ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri yayınlandı.

BÜTCE AÇIĞI EYLÜLDE GERİLEDİ

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Eylül ayında 129 milyar 218 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Eylül ayında 100 milyar 464 milyon TL açık verdi.

2023 yılı Eylül ayında 58 milyar 454 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Eylül ayında 48 milyar 213 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

2024 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 7 trilyon 158 milyar 6 milyon TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 84 milyar 6 milyon TL ve bütçe açığı 1 trilyon 74 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 6 trilyon 246 milyar TL ve faiz dışı açık ise 161 milyar 3 milyon TL olarak gerçekleşti.