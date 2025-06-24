Hazine, kira sertifikası ihracı için 5 kuruluşa yetki verdi

Hazine sukuk ihracına çıkıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2030 vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.
YETKİ VERİLEN BANKALAR
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu bilgi paylaşıldı:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül 2030 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki vermiştir.