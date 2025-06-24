Hazine, kira sertifikası ihracı için 5 kuruluşa yetki verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2030 vadeli kira sertifikası ihracı planladı; bu işlemler doğrultuda Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki verdi.