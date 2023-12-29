Hazine, KİT'lerdeki istihdamı açıkladı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını aktardı.

AA

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışanların sayısı paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarına göre; KİT'lerde 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla toplam 101 bin 243 kişi çalışıyor.

KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışanların dağılımı

KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 101 bin 243 kişi çalışıyor ve bunların 101 bin 28'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 215'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 316'sı memur, 42 bin 858'i sözleşmeli, 41 bin 321'i kapsam içi işçi, 3 bin 464'ü kapsam dışı işçi, 9 bin 284'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)