Hazine, dolar cinsinden kira sertifikası için bankaları yetkilendirdi

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Sukuk, yatırımcılara faizsiz sabit veya değişken getiri sağlayan bir yatırım enstrümanı olarak kullanılıyor.

Devlet ya da şirketlere finansman yaratmak için ihraç edilen sukuk yatırımı yapan yatırımcılar, yatırımları oranında kira sertifikasının ihracına dayanak olan varlık ya da hakkın dönemsel getirisine sahip oluyor.

Hazine, 5 yıllık dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için bankaları yetkilendirdiğini duyurdu.

İHRAÇ İÇİN YETKİLENDİRİLEN BANKALAR

Hazine, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Bank ABC, Dubai Islamic Bank, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki verdiğini açıkladı.

IFR'da yer alan haber ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan ilk haberde, Hazine'nin yetkilendirme bilgisi yer almıştı.