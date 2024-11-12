Hazine, tahvil ihalesi düzenledi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği ihalede 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Gerçekleşen ihalede basit faiz yüzde 32,73, bileşik faiz ise yüzde 35,41 oldu.

Nominal teklifin 30 milyar 37,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 15,8 milyon lira, net satış 19 milyar 604,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

KAMUDAN GELEN TEKLİFİN TAMAMI KARŞILANDI

Kamudan gelen 4 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 342 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 30 milyar 604,1 milyon lira borçlandı.