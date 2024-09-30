Hazine Türkiye'nin dış borç stoku verilerini açıkladı Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 30 Haziran itibarıyla 512 milyar dolar, net dış borç stoku ise 265,4 milyar dolar olurken, Hazine garantili dış borç stoku 16,6 milyar dolar ve kamu net borç stoku ise 6 trilyon 337 milyar lira olarak gerçekleşti.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran tarihi itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 512 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 265,4 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Bakanlık, 30 Haziran 2024 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 512 MİLYAR DOLAR

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 512 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 42,6 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 265,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşti.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU

Hazine garantili dış borç stoku ise 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

KAMU NET BORÇ STOKU

Kamu net borç stoku, bu dönemde 6 trilyon 337 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,1 olarak belirlendi.

AB TANIMLI GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 9 trilyon 144 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)