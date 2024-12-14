Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak

AA

Kamu personeli alımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bir duyuruda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 456 sözleşmeli personel alım farklı branşlarda yapılacak ve istihdam edilecek personel, bakanlığın çeşitli departmanlarında çalışarak ekonomik yönetim, mali denetim, bütçe, muhasebe, vergi, dış borç yönetimi gibi alanlarda görev alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAŞVURULAR 16-27 ARALIK'TA

Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

GİRİŞ SINAVI

Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.