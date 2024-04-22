Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'locals' kelimesi ile ilgili açıklama yaptı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı "locals" kelimesi ile ilgili açıklama yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ve Danya bankasının uluslurarası toplantılarında Türkiye'yi temsilen katıldı ve Washington’da IIF’nin düzenlediği Küresel Görünüm Forumu’nda bir konuşma yaptı.

Bakan Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde katıldığı panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesi, muhalefet kanadı tarafından eleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmasıyla ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın "Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz." diyerek yaptığı açıklaması şöyle oldu:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

"Bu kelime 'yerel yatırımcıları' ifade ediyor"

Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin "yerel yatırımcıları" ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.

"Bakanımız Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez"