Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisi doğrultusunda 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracına hazırlanıyor.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 23 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek ihalede, 1820 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,68 dönemsel kira oranı taşıyan Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli sertifika ihracı yapılacak.

DOĞRUDAN SATIŞ YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Söz konusu kira sertifikası ihracı, bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Katılım gösterecek kurumlar, taleplerini yarın saat 14.00'e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB), Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS) aracılığıyla iletebilecek.

BORÇLANMA YAPISI ÇEŞİTLENDİRİLECEK

Sabit kira ödemeli bu tür sertifikalar, hem faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda yatırım yapmak isteyen kesime hem de uzun vadeli sabit gelir beklentisi olan yatırımcılara hitap ediyor.

Bakanlık, bu yolla piyasalardaki likiditeyi yönetirken aynı zamanda borçlanma yapısını çeşitlendirmeyi hedefliyor.