Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yılda dijital uygulamalara hız verecek

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemelerle dijital uygulamalarını daha da yaygınlaştıracak.

2025 yılı itibarıyla bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tamamı 1 Ocak 2025'ten itibaren e-Defter uygulamasına dahil olacak.

Söz konusu mükelleflerin defterleri elektronik ortamda tutulacak.

1 MİLYON YENİ MÜKELLEFİN DEFTERİ TUTULACAK

Yürürlüğe girecek uygulamayla, yaklaşık 1 milyon yeni mükellefin e-Defter tutması öngörülüyor.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemine dahil olmayan mükellefler, yeni yıldan itibaren vergiler dahil 3 bin lirayı aşan faturaları, 1 Ocak 2026'dan itibaren de tutar sınırı olmadan tüm faturaları elektronik ortamda düzenleyecek.

BASILI HARÇ PULU DÖNEMİ BİTİYOR

Yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde de yeni dönem başlayacak.

Buna göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren harcın fiziki olarak pul alınarak ödenmesi uygulaması sona erecek.

Yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital kanallardan yapılacak.

ESNAFIN HASILAT TESPİTİ BAŞLIYOR

Bakanlıkça, yeni yıldan itibaren yürürlüğe girecek şekilde ticari veya serbest meslek faaliyetleri yönünden mükellefiyeti olanların gerçek hasılatlarının tespitine yönelik vergi güvenlik müessesi de oluşturuldu.

Bu mükelleflerin günlük hasılat tutarları, bir ayda 3'ten, bir takvim yılında ise 12'den az olmamak kaydıyla yapılacak yoklamalarla tespit edilebilecek.

Yoklamalar sonucu, belirlenen hasılatlar üzerinden mükelleflerin beyan ettiği tutarlar kıyaslanacak. Aradaki farkın yüzde 20'den fazla olması durumunda mükellefler izaha davet edilecek

VERGİ ORANI İÇİN CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ

Ayrıca, yeni yıldan itibaren mal ve hizmet alanlarına ilişkin gerçek kişilere yapılan ödemeler üzerinden Cumhurbaşkanınca belirlenen sektör ve faaliyet konuları dikkate alınarak vergi tevkifatı yapılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı'na vergi kesintisine tabi ödemeler için faaliyet konuları, ödeme türleri, sektörler, iş grupları ve iş nevileri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte oran belirleme yetkisi de veriliyor.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÜCRET DÜZENLEMESİ

Yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin ücret düzenlemesi de yeni yılda yürürlüğe girecek uygulamalar arasında yer alıyor.

Özel veya kamu ayrımı olmadan her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulu üyeliğinde, komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.