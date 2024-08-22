Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gerçek dışı habere yalanlama Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı" başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakanlık, açıklamasında spekülatif içerikli haberler hakkında hukuki haklarının kullanılacağını da beyan etti.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, kaynak belirtilmeden, "kulis" adı altında ortaya atılan gerçek dışı ilgili haberlere ilgili uyarı açıklaması yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan 'Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı' başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir." ifadesi kullanıldı.

"AMAÇ EKONOMİ PROGRAMINI SABOTE ETMEK"

Ekonomi yönetiminin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığının gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu nedenle kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, 'kulis' adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)