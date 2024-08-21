SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı' gündeme dahi gelmedi Mehmet Şimşek'in 'zenginlere vergi affı hazırlığı' nedeniyle istifa kararı aldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz'ın bu açıklamasının nedeni; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddialar.

Bilindiği üzere; Bakan Mehmet Şimşek'in 'zenginlere vergi affı hazırlığı' nedeniyle istifa etme kararı aldığı ancak daha sonra ikna edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bu iddialar, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu açıklamayı X hesabından paylaştı.

CEVDET YILMAZ'DAN NET AÇIKLAMA

İddialar arasında adı geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuyla ilgili çok net ifadeler kullandı.

Cevdet Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ALINAN KARARLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILIYOR"

Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.



Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.



Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

"ZENGİNLERE VERGİ AFFI GÜNDEME DAHİ GELMEDİ"