Hazine ve TCMB telekonferans ile uluslararası yatırımcılarla görüştü

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün uluslararası yatırımcılarla yapılan telekonferansa katıldı.

Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirildi.

TOPLANTIYA YATIRIMCILAR KATILDI

Açıklamaya göre görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda "portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı" katıldı.

ŞİMŞEK: YAŞANAN GELİŞMELER ENFLASYONDA KALICI HASARA NEDEN OLMAYACAK

Bakan Mehmet Şimşek, bugün yabancı yatırımcılar ile yapılan görüşmede, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını ifade etti.

Mahkeme kararı sonrasında döviz talebinin arttığını belirten Şimşek, "Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz" şeklinde ifade etti ve "Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır" dedi.

DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMA

Finansal piyasalardaki volatilitenin azalacağını vurgulayan Bakan Şimşek, "Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" şeklinde altını çizdi ve "Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz." dedi.

"KUR OYNAKLIĞI AZALINCA DÖVİZ TALEBİ GERİLEDİ"

TCMB Başkanı Karahan, yerlilerin dolarizasyonunun devam edip etmeyeceğine dair düşüncelerinin sorulması üzerine "Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır." dedi.

TÜRKİYE'NİN DEZENFLASYON STRATEJİSİ KURA BAĞLI DEĞİL

"TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz." yanıtını verdi.