Hazine yarın ihaleler düzenleyecek

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, açıkladığı takvime uygun ihalelerini sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek.

İkinci ihalede 4 yıl (1.554 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

ÜÇÜNCÜ İHALE 7 YIL VADELİ

Üçüncü ihalede ise 7 yıl (2 bin 464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.