Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yayınlanan iç borç ihraç takimine göre, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı takvimine göre, 11 Mart Salı günkü ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

HAZİNE İHALESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı yöntemlerle Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ihraç edilebilmekte ve bu yöntemler içerisinde ağırlıklı olarak ihale yöntemi kullanılmakta.