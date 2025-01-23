Hazine yarın tahvil ve altına dayalı iki ihale yapacak

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası gibi araçlarla yatırımcılara fırsatlar sunuyor.

Altın tahvili, yatırımcılarına altın üzerinden getiri sağlarken, altına dayalı kira sertifikası da devletin altın varlıklarına dayalı gelir elde etmesi ile sonuçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacağını duyurdu.

İKİ İHALE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede de 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikası doğrudan satılacak.