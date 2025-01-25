Hazine'den, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, özellikle yatırımcılar için ilgi çekici bir adım oluyor.

Altın, Türk yatırımcıları için tarihsel olarak "güvenli liman" olarak görülüyor.

Altın tahvili, doğrudan fiziksel altına yatırım yapmadan altın fiyatlarından faydalanmayı sağlayan bir araç.

Aynı şekilde, altına dayalı kira sertifikası da, yatırımcılara faiz getirisinin yanı sıra altın fiyatlarıyla ilişkilendirilmiş bir kazanç sağlama imkanı veriyor.

İHRACIN DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 27 Ocak 2025 valörlü, 26 Ocak 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,50 kupon ödemeli 6 bin 594 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,50 kira ödemeli, 20 bin 992 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.