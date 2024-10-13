Hazine'den iki ihale

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın iki ihale gerçekleştirilecek.

İlk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İKİNCİ İHALENİN VADESİ 7 YIL

İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İhalenin sonuçları piyasalarca merakla bekleniyor.