Hazine'den iki ihale

AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın iki ihale gerçekleştirilecek.
İlk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İKİNCİ İHALENİN VADESİ 7 YIL
İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İhalenin sonuçları piyasalarca merakla bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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