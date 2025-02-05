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Ekonomi



Hazine'den tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verildi

Hazine'den tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verildi Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için yetki verdiği kuruluş sayısı ve isimlerini açıkladı.