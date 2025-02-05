Hazine'den tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verildi

AA
Tahvil ihracı yapılmasına dair yetki verilmesi işlemi gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.
"DOLAR CİNSİNDEN 2032 VADELİ TAHVİL İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe General'e yetki vermiştir.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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