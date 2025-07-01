Haziran 2025 enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, haziran ayı için bekleniyor.

Bağ-Kur, Memur Emeklisi, Memur, Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı tavanı gibi pek çok kalemi etkileyecek olan Haziran enflasyonu, gündemde.

Ortaya çıkacak 6 aylık fark ile birlikte milyonların zam oranı netleşmiş olacak.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 Haziran ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? İşte detaylar…

HAZİRAN 2025 ENFLASYONU AÇIKLANDI MI

Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI

5 Aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09’luk farkı şimdiden hak etti. Memur ve memur emeklileri için de yüzde 14 oranında zam kesinleşti.

Haziran ayı rakamlarının da açıklanması ile birlikte 6 aylık oran netleşecek.