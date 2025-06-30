Haziran ayı enflasyon artış tahmini: Yüzde 1,53

Haziran ayı enflasyonu emekli ve memur maaşlarını etkileyeceği için odakta bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü, saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta da yüzde 1,53 artış kaydetmişti.

BEKLENTİLER YÜZDE 1,3 VE 2 ARASINDA DEĞİŞTİ

Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

2025 SONU ENFLaSYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30,41 OLDU

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

2025 YILI ENFLASYON VERİLERİ

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: