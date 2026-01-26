Küresel arenada Arçelik’in sürdürülebilir başarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sektöründeki değişime liderlik eden Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Corporate Knights’ın “Global 100” listesine art arda altıncı kez girme başarısını gösteren şirket, dünya genelinde 45’inci ve Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi'nde geçen yıl da olduğu gibi 1’inci sırada yer aldı.

Şirket, aynı zamanda Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından “İklim Değişikliği” ve “Su Güvenliği” alanlarının her ikisinde de art arda ikinci kez “A” notu ile değerlendirilerek çevresel şeffaflık ve performansta küresel liderler arasında konumlandı.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Avrupa’nın en büyük ev teknolojileri şirketi olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezinde konumluyor; üretimden ürün tasarımı ve yatırım kararlarımıza kadar her aşamada bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Döngüsel ekonomi yaklaşımımız doğrultusunda şimdiye kadar üretim süreçlerimizde 59.901 GJ enerji tasarrufu sağlarken, verimlilik projelerimizle 5.800 ton CO₂e emisyonun önüne geçtik. Bugün, düşük karbonlu ürünler toplam gelirimizin yüzde 71,5’ini oluştururken, enerji verimli ürünler bu payın önemli bir bölümüne sahip. Corporate Knights ve Karbon Saydamlık Projesi gibi kuruluşlardan aldığımız bu değerlendirmeler, yaklaşımımızın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu bir kez daha gösteriyor.” dedi.

ULUSLARARASI LİSTELERDE ÜST SIRALARDA

Tüm operasyonlarında karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirmeye odaklanan Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası prestijli listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik alanında çalışan Toronto merkezli medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından 22’ncisi hazırlanan “Global 100-Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde bu yıl altıncı kez yer alan Arçelik, dünya genelindeki sıralamada 23 sıra yükselerek 45’inci, geçen yıl olduğu gibi Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi’nde 1’inci sırada listelendi. Şirket, ayrıca Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından “İklim Değişikliği” ve “Su Güvenliği” alanlarının her ikisinde de art arda ikinci kez “A” notu ile değerlendirilerek çevresel şeffaflık ve performansta küresel liderler arasında yer aldı.

Corporate Knights, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi alanına odaklanan, dünyanın en yüksek tirajlı yayınları arasında yer alıyor. Corporate Knights Research tarafından yayımlanan “Global 100” sıralamasında 1 milyar doların üzerinde cirosu olan, halka açık 8 binin üzerinde şirket; sürdürülebilir gelir, sürdürülebilir yatırım ve büyüme ivmesi olmak üzere üç temel performans göstergesi üzerinden değerlendiriliyor. ESG performansı ise bu değerlendirme için asgari bir eşik kriteri olarak yer alıyor. Dünyanın tek bağımsız çevresel raporlama sistemi olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ise şirketlerin iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi kritik alanlardaki etkilerini; yönetişim yapıları, risk ve fırsat yönetimi, bilim temelli hedefler ve ölçülebilir çevresel sonuçlar çerçevesinde küresel ölçekte karşılaştırmalı olarak analiz ediyor. “A” notu, bu alanlarda şeffaflık ve performansta en yüksek liderlik seviyesini temsil ediyor.

“DÖNGÜSEL EKONOMİ YAKLAŞIMIMIZLA SEKTÖRÜMÜZDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÖNÜŞÜMÜNE LİDERLİK EDİYORUZ”

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Avrupa’nın en büyük ev teknolojileri şirketi olarak iklim kriziyle mücadelede sektörümüze düşen sorumluluğun bilinciyle sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezinde konumluyor; üretimden ürün tasarımı ve yatırım kararlarımıza kadar her aşamada bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Döngüsel ekonomi yaklaşımımızla, sektörümüzde sürdürülebilirlik alanındaki dönüşüme somut uygulamalarla öncülük ediyoruz.” dedi.

Arçelik’in, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylı 2050 hedefi doğrultusunda net sıfır yolculuğunu kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Bulgurlu, şunları söyledi:

Üretim süreçlerimizde 59 bin 901 GJ enerji tasarrufu sağlarken, verimlilik projelerimizle 5.800 ton CO₂e emisyonun önüne geçtik. Bugün, düşük karbonlu ürünler toplam gelirimizin yüzde 71,5’ini oluşturuyor. 2024 yılında ürünlerimizde 27 bin 835 ton geri dönüştürülmüş plastik kullandık, 1,86 milyon atık elektrikli ve elektronik ürünü yeniden ekonomiye kazandırdık. Yenilenebilir enerjide 90,2 MW kurulu güce ulaştık, küresel yenileme ağımızla 114 binden fazla ürünün ömrünü uzattık.

Aynı yıl çevresel yatırım ve harcamalarımız 6 milyar TL’yi aştı. Aldığımız bu değerlendirmeler, yaklaşımımızın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu bir kez daha gösteriyor.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİSTELERİNDE ARÇELİK İMZASI

Arçelik, 2025 S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde 79 şirket arasında 100 üzerinden 86 puan alarak yedinci kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde en yüksek skoru elde etti. Şirket, Real Leaders’ın “2025 Top Impact Companies” listesinde 1’inci sırada yer aldı.

TIME dergisinin Statista iş birliğiyle yayımladığı “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde ise 17’nci sıraya yerleşen Arçelik, “Perakende, Toptan ve Tüketici Ürünleri” kategorisinde liderliğini korurken Türkiye’den listeye giren şirketler arasında da zirvede yer aldı.

Bunun yanı sıra LSEG ESG performansı ile Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Arçelik, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne dahil edilerek sürdürülebilirlik alanındaki en seçkin şirketler arasında konumunu sürdürdü. Şirket, 2025 EcoVadis Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde 82 puan alarak ilk YÜZ3’lük dilime girdi ve Altın EcoVadis madalyası ile ödüllendirildi.