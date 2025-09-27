TİGEM, açık artırmayla satacak! Her biri servet değerinde

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), zaman zaman yetiştirdiği yarış atlarının satışı için ihale açıyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, bu kez de 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale yapılacağını duyurdu.

15 BAŞ ERKEK SAFKAN ELİT ARAP KOŞU TAYI SATILACAK

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletmenin yetiştirdiği 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle satılacak.

GEÇİCİ TEMİNAT: 300 BİN LİRA

İhalede tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 21 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda gerçekleştirilecek.